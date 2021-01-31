Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Республиканцы предложили Байдену урезать средства на борьбу с COVID-19
Общество
Новостройки предложили оборудовать зонами спасения на крышах
Общество
В России запретят звуковую рекламу на жилых домах
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в ряде регионов в феврале
Мир
Папа римский учредил международный день дедушек и бабушек и пожилых людей
Армия
Сибирь и Урал защитят новыми комплексами радиоэлектронных помех
Спорт
Боец ММА из РФ не будет наказан за драку с соперником на турнире в Польше
Спорт
Конькобежка Воронина победила на дистанции 3 тыс. м на этапе Кубка мира
Мир
Тигр тяжело ранил сотрудника зоопарка Кишинева в ходе кормления
Сюжет:

Синоптики предупредили об аномальной погоде в ряде регионов в феврале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в феврале большую часть территории России, включая центр и Поволжье ожидает избыток осадков, при этом в Крым, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, Западную Сибирь придет аномальное тепло, передает ТАСС.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

По словам метеоролога, на европейской территории России температурный фон около нормы прогнозируется в большинстве регионов, выше нормы — в Крыму, Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Также среднемесячная температура выше нормы ожидается на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края и в Хакасии.

Вильфанд отметил, что разнообразная погода в феврале ждет жителей Дальнего Востока. Температура ниже нормы будет фиксироваться в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края, в Сахалинской области, выше нормы — на Чукотке и в Магаданской области.

«На остальных территориях температура будет около нормы. Но погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления», — рассказал специалист.

Он добавил, что дефицит осадков в феврале ожидает север европейской части России, Урала, Западную и Среднюю Сибирь, а также Забайкалье.

Избыток осадков в течение месяца, согласно прогнозам, будет в центре Европейской России, в северных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Поволжье, центре и на юге Урала, на юге Западной Сибири, Красноярского края, Чукотке, Камчатке, юге Хабаровского края, местами и в Приморье.

Ранее 31 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Центральной России ожидаются морозы до –20 градусов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021