Синоптики предупредили об аномальной погоде в ряде регионов в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в феврале большую часть территории России, включая центр и Поволжье ожидает избыток осадков, при этом в Крым, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, Западную Сибирь придет аномальное тепло, передает ТАСС.

По словам метеоролога, на европейской территории России температурный фон около нормы прогнозируется в большинстве регионов, выше нормы — в Крыму, Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Также среднемесячная температура выше нормы ожидается на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края и в Хакасии.

Вильфанд отметил, что разнообразная погода в феврале ждет жителей Дальнего Востока. Температура ниже нормы будет фиксироваться в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края, в Сахалинской области, выше нормы — на Чукотке и в Магаданской области.

«На остальных территориях температура будет около нормы. Но погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления», — рассказал специалист.

Он добавил, что дефицит осадков в феврале ожидает север европейской части России, Урала, Западную и Среднюю Сибирь, а также Забайкалье.

Избыток осадков в течение месяца, согласно прогнозам, будет в центре Европейской России, в северных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Поволжье, центре и на юге Урала, на юге Западной Сибири, Красноярского края, Чукотке, Камчатке, юге Хабаровского края, местами и в Приморье.

Ранее 31 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Центральной России ожидаются морозы до –20 градусов.