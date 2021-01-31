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Библиотекари подготовили видеоинструкцию для жителей Тюменской области

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Библиотеки Тюменской области из-за пандемии функционируют с ограничениями, в частности читатели не могут посетить фонды, взять книги в руки, полистать, выбрать. Помочь жителям региона решили ишимские библиотекари.

Специалисты разработали и создали особую видеоинструкцию, посвященную поиску книг в электронных каталогах официальных порталов библиотек. Читатели могут посмотреть этот ролик, посетить сайты и заблаговременно выбрать те книги, которые им хочется увидеть воочию. Об этом информирует megatyumen.ru.

Библиотекари готовят специальную инфографику о каталогах. Скоро они будут опубликованы в социальных сетях.

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