Доступность туристических объектов проверят в Удмуртии

В Удмуртии начнут проверять доступность туристических объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. По данным руководителя постоянной комиссии Госсовета по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексея Чернова, в регионе зарегистрировано 105 тыс. инвалидов.

Планируется вовлечь их в трудовую и общественную деятельность, обеспечить необходимой медпомощью, создать условия для занятия спортом и для интересного культурного досуга, передает ИА «Сусанин». В мониторинге примут участие 27 турфирм в 12 районах республики. Особое внимание уделят созданию комфортных условий в развитии туристических объектов, а также организации досуга в сёлах.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии центр туризма и ремесел, который работал в структуре краеведческого музея, будет работать как отдельная система. Он займется составлением новых туристических маршрутов на севере республики и организацией этнографической экспедиции.