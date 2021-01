Фанаты игры The Last of Us пригрозили Балагову расправой

Российскому режиссеру Кантемиру Балагову пригрозили физической расправой, если пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us, который он снимает, окажется провальным. Об этом сообщается телеканал «360».

Ранее Балагов показал переписку с геймерами в своем Instagram-аккаунте, однако позднее удалил пост. В частности, один из фанатов игры пообещал, что в случае провала эпизода, он «самолично грохнет» режиссера. Сам кинематографист отнесся к угрозам с юмором.

Ранее, 15 января, стало известно, что Балагов снимет пилотный эпизод сериала «Одни из нас» (The Last of Us) для HBO.

Сериала основан на одноименной компьютерной игре, рассказывающей о жизни после глобальной пандемии, вызванной опасным вирусом.

«Одни из нас» — одна из самых популярных компьютерных игр последнего десятилетия, разработанная студией Naughty Dog и выпущенная в 2013 году. Действие приключенческой экшен-драмы происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов, спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом.

Автором сценария и продюсером нового сериала стал Крейг Мейзин, известный как сценарист и продюсер мини-сериала HBO «Чернобыль».