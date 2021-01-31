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Боец ММА из РФ не будет наказан за драку с соперником на турнире в Польше

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Шамиль Мусаев не будет наказан за драку с соперником из Словении Урошем Юришичем на турнире KSW в польском городе Лодзе. Об этом ТАСС рассказал представитель российского спортсмена в воскресенье, 31 января.

По его словам, Мусаеву ничего не может грозить, так как зачинщиком этого конфликта является вторая сторона. Сам Мусаев рассказал позднее, что его спровоцировали.

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По его словам, Юришич после боя начал что-то кричать и говорить, в результате сказал неприятную фразу, затронув религиозную тему.

Также секундант россиянина Абусупьян Магомедов добавил, что боец Урош Юришич первым напал на секундантов россиянина Шамиля Мусаева, начав потасовку.

По его словам, словенец изначально вел себя агрессивно, но ситуация ухудшилась после того, как судья огласили победу Мусаева.

«Начал что-то на своем языке кричать, потом подошел к одному из наших угловых, дал по лицу, и оттуда все началось. Он также сказал Шамилю фразу, которой оскорбил мусульман. После этого Шамиль бросил его на канвас (ринг)», — заявил Магомедов.

30 января Шамиль Мусаев и словенец Урош Юришич устроили потасовку на турнире одной из ведущих мировых лиг по боям смешанного стиля (ММА) польской организации KSW.

По итогам трех раундов Мусаев победил Юришича единогласным решением судей, однако после поединка они устроили потасовку. В результате она переросла в массовое противостояние команд. Разнять соперников удалось охране.

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