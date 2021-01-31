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Частный музей денег открылся в Рязанской области

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В Касимове открылся новый частный музей денег. Об этом его создатели сообщили в соцсети «ВКонтакте». Основной экспозицией стала частная коллекция, состоящая из более 2500 экспонатов, связанных с историей и устройством денежного обращения.

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В ней есть монеты Римской Империи, времён царской России и многое другое. Особенностью музея стала самая большая в мире коллекция монет и банкнот с изображением бабочек, передает 62INFO.ru.

Среди экспонатов есть килограммовая серебряная монета с Кубы и самая маленькая золотая монета из республики Палау. Создатели музея готовятся к изданию первого в мире каталога-справочника по монетам и банкнотам с изображением бабочек и стрекоз.

Территории усадеб «Гремячка» в Рязанской области и «Рязанка» в Липецкой области объединят для создания федерального музея-заповедника «Родина Петра Семенова-Тян-Шанского». Проект выиграл грант Русского географического общества. Инициативу одобрил президент РГО Сергей Шойгу. Совместные проекты запланированы на два ближайших года.

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