Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Сибирь и Урал защитят новыми комплексами радиоэлектронных помех
Спорт
Боец ММА из РФ не будет наказан за драку с соперником на турнире в Польше
Общество
Ученый РАН оценил опасность надвигающейся на Россию магнитной бури
Спорт
Конькобежка Воронина победила на дистанции 3 тыс. м на этапе Кубка мира
Мир
Тигр тяжело ранил сотрудника зоопарка Кишинева в ходе кормления
Мир
ФК «Барселона» подаст иск против раскрывшей условия контракта с Месси газеты
Мир
Вышедшая из берегов Сена затопила набережные в центре Парижа
Политика
Песков назвал давосскую речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла
Мир
МИД РФ заявил о необходимости мер по регулированию работы интернет-гигантов

На Украине увидели обострение в Донбассе в будущем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления глав самопровозглашенных Луганской и Донецких народных республик (ЛНР и ДНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об объединении этих территорий с Россией спровоцируют обострение ситуации в регионе. Об этом в воскресенье, 31 января, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Застряли в переходе: Киев предложил новый план возвращения Донбасса
В команде Зеленского мечтают о люстрации, украинизации и отмене выборов

«Нужно признать, что в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум, но и провозглашены разные заявления, тезисы. <...> Тут вопрос в концептуальном подходе», — отметил он в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Газета.ру».

По словам политика, подобные слова не оставляют возможности для мирного решения конфликта на юго-востоке страны.

Накануне, 30 января, украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов раскрыл «плохой» и «очень плохой» сценарии по Донбассу. Первый предусматривает выход из минских договоренностей, а второй — выполнение «Минска» в полном объеме. Специалист подчеркнул, что в 2021 году конфликт останется замороженным.

29 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва занимает последовательную позицию по защите русского населения Донбасса, однако никакого вопроса об объединении на повестке дня не стоит.

«Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине по урегулированию внутриукраинского кризиса», — подчеркнул он.

11 января бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал условие прекращения конфликта в Донбассе. По его мнению, урегулировать конфликт в регионе может предоставление непризнанным республикам Донбасса широкой автономии.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости. Кроме того, Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав страны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках нормандского формата, а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021