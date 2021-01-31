На Украине увидели обострение в Донбассе в будущем

Заявления глав самопровозглашенных Луганской и Донецких народных республик (ЛНР и ДНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об объединении этих территорий с Россией спровоцируют обострение ситуации в регионе. Об этом в воскресенье, 31 января, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Нужно признать, что в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум, но и провозглашены разные заявления, тезисы. <...> Тут вопрос в концептуальном подходе», — отметил он в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Газета.ру».

По словам политика, подобные слова не оставляют возможности для мирного решения конфликта на юго-востоке страны.

Накануне, 30 января, украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов раскрыл «плохой» и «очень плохой» сценарии по Донбассу. Первый предусматривает выход из минских договоренностей, а второй — выполнение «Минска» в полном объеме. Специалист подчеркнул, что в 2021 году конфликт останется замороженным.

29 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва занимает последовательную позицию по защите русского населения Донбасса, однако никакого вопроса об объединении на повестке дня не стоит.

«Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине по урегулированию внутриукраинского кризиса», — подчеркнул он.

11 января бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал условие прекращения конфликта в Донбассе. По его мнению, урегулировать конфликт в регионе может предоставление непризнанным республикам Донбасса широкой автономии.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости. Кроме того, Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав страны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках нормандского формата, а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.