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Акция «Блокадный хлеб» прошла в Тверской области

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В городе Бологое Тверской области в сквере имени Кирова прошла акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Мероприятие организовал Молодежный совет при главе Бологовского района совместно с местным отделением партии «Единая Россия» при поддержке юнармейцев школы № 11, пишут «Тверские ведомости». В рамках акции была создана инсталляция блокадной жизни — костер, тепло которого в суровую зиму 1941 года спасало жизни ленинградцев. Участники раздавали прохожим символические кусочки «блокадного хлеба» весом 125 г и листовки, в которых рассказывалось о страшных днях в блокадном городе.

Напомним, президент России Владимир Путин в Александровском саду в Москве возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда в годовщину снятия блокады 27 января. После этого глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию «Подвиг народа».

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