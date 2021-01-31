Ученый РАН оценил опасность надвигающейся на Россию магнитной бури

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в воскресенье, 31 января, оценил потенциальное влияние на здоровье геомагнитной бури, которая ожидается 1 февраля.

По его словам, если метеозависимому человеку сказать о ее приближении, то он почувствует недомогание, а если не сообщать, то плохо он себя не почувствует. Ученый подчеркнул, что ежедневные стрессы намного сильнее влияют на организм человека, нежели магнитные бури.

«Есть данные, что действительно каким-то образом магнитные бури влияют на самочувствие людей. Но они статистические и к конкретному человеку неприменимы. Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни», — заявил он телеканалу «Звезда».

Вибе также сообщил, что на Земле начинается максимум солнечной активности. По его словам, это 25-й по счету 11-летний цикл и на протяжении этого цикла магнитные бури перестают быть каким-то выдающимся событием. В этот период, по его словам, могут происходить незначительные сбои в работе энергосистем.

Кроме того, эксперт усомнился, что магнитные бури могут оказывать влияние на миграцию животных и птиц.

О том, что на территории России 1 февраля из-за усиления солнечного ветра пройдет геомагнитная буря, ранее в воскресенье сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). Пo инфoрмации учeных, буря будeт слабoй, урoвня G1.