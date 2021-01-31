Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Сибирь и Урал защитят новыми комплексами радиоэлектронных помех
Спорт
Конькобежка Воронина победила на дистанции 3 тыс. м на этапе Кубка мира
Политика
Песков назвал давосскую речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла
Мир
МИД РФ заявил о необходимости мер по регулированию работы интернет-гигантов
Мир
Песков рассказал о характере телефонного разговора Путина и Байдена
Общество
Смотрительница Музея Победы рассказала о замечании Путина
Мир
Вышедшая из берегов Сена затопила набережные в центре Парижа
Мир
Тигр тяжело ранил сотрудника зоопарка Кишинева в ходе кормления
Мир
ФК «Барселона» подаст иск против раскрывшей условия контракта с Месси газеты

Опубликовано видео нападения на полицейских в центре Петербурга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появилось видео нападения на полицейских на Сенной площади в Санкт-Петербурге. Запись опубликована «Известиями» в воскресенье, 31 января.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

На кадрах видно, как несколько человек из собравшейся толпы начинают идти на группу правоохранителей, один из участников акции наносит полицейскому сзади удар ногой.

После этого ряд граждан начинают толкать правоохранителей и пытаться повалить их на землю.

Ранее в этот же день сообщалось, что Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двоих участников несанкционированной акции 31 января. Одного из них арестовали на 10 суток, а второму вменили штраф в размере 10 тыс. рублей.

Также РЕН ТВ сообщал о задержании в Петербурге находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчины. Он кричал и нецензурно выражался возле Театра юного зрителя.

Кроме того, правоохранители Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа. Он не менее двух раз ударил правоохранителя кулаком по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021