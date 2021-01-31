Опубликовано видео нападения на полицейских в центре Петербурга

Появилось видео нападения на полицейских на Сенной площади в Санкт-Петербурге. Запись опубликована «Известиями» в воскресенье, 31 января.

На кадрах видно, как несколько человек из собравшейся толпы начинают идти на группу правоохранителей, один из участников акции наносит полицейскому сзади удар ногой.

После этого ряд граждан начинают толкать правоохранителей и пытаться повалить их на землю.

Ранее в этот же день сообщалось, что Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двоих участников несанкционированной акции 31 января. Одного из них арестовали на 10 суток, а второму вменили штраф в размере 10 тыс. рублей.

Также РЕН ТВ сообщал о задержании в Петербурге находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчины. Он кричал и нецензурно выражался возле Театра юного зрителя.

Кроме того, правоохранители Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа. Он не менее двух раз ударил правоохранителя кулаком по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.