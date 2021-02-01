Что предлагают обществу лидеры оппозиции? Популист скажет – ничего. Сторонник оппозиции заявит – великое счастье и единение со всем миром. Давайте разберемся, какие идеи на самом деле имеются у оппозиции. Программные идеи развития общества либо ситуативные манипуляции?

«Светлое будущее» (правда, каждому свое). Это - бегство в иллюзии. Чем меньше конкретики, тем больше шансов, что каждый придумает свое счастливое будущее. При таком подходе не нужно писать госпрограммы и национальные проекты. Нужно лишь пообещать, что все будет хорошо, а иллюзорные ожидания каждый придумает себе сам. Все как с обещанным сто лет назад коммунизмом, либо европейским счастьем на Украине несколько лет назад.

Если посмотреть внимательно, то можно увидеть программные тезисы и ходы, оказывающиеся ничем иным, как манипуляциями. Заявления об угрозах от правоохранителей, которые в итоге угощают чаем и реагируют только на прыгающих с кулаками. Вовлечение в сопричастность через сбор денег на очередные расследования. Переход на оскорбления, желая принизить политических оппонентов. Монополизация правды и борьбы за доброе дело. Разделение на своих и чужих.

Интереса заслуживает и такой момент – организаторы даже не пытались подать официальные заявки на проведение мероприятий. Конкретные персоны не заявляют об ответственности за проходящие событий. Попыток обеспечить безопасность, присутствие скорой помощи, масок, социального дистанцирования – также не замечено. Все это пришлось брать на себя полиции - даже выходить все с той же раздачей горячего чая на случай, если кто-то замерзнет.

Содержание самих митингов тоже загадочно – звучат лишь требования освобождения Навального, да обвинения в адрес государства. Нет лидеров-выступающих, готовых сформулировать общий запрос. Отсутствуют и предложения по решению каких-то конкретных проблем, как это бывает на митингах по действительно содержательным вопросам, которые бывают и у нас, и в любой другой стране.

Мечтой организаторов, вероятно, было, чтобы пострадал кто-то из студентов или школьников, чтобы возникла молодежная поколенческая солидарность против власти. А через это вырос бы и гнев взрослых против действий полиции по принципу «Они же дети!». Фактически это попытка повторить модель, использованную в Киеве 30 ноября 2013 года.

Создание угрозы. Программная идея не на конструктив, а на защиту от заранее придуманного агрессора. Перед митингами можно было встретить сотни публикаций о том, что силовикам якобы разрешили стрелять по митингующим. Это относится к числу приемов, воздействующих на эмоции массовой аудитории. Его главная задача - убеждение в существовании реальной угрозы и создание мнимой. Зачастую это не подавляет настроения аудитории, а, наоборот, может распалять - так бывало со специально спровоцированными или организованными столкновениями на различных митингах.

Избирательное соблюдение законодательства и свободы слова. Все должны быть равны, но некоторые, если они оппозиционеры, не должны попадать под общие требования. Аналогично происходит с теми, кто высказывает любую позицию, не совпадающую с взглядами протестующих. И как это соотносится со свободой слова?

Обвинения и очернения вместо аргументированных предложений. При многократном повторении одного и того же тезиса (идеи, концепции) внутри какой-либо группы её члены со временем примут это утверждение за истину.

Если вам тысячу раз скажут друзья и знакомые, что у вас в огороде зарыт клад, вы на каком-то этапе возьметесь за лопату. Люди принимают на веру групповые ценности, идеи или доктрины, если идентифицируют себя с этой группой и не хотят прослыть изгоями. Так пытались создать, например, самоидентификацию для сообщества тиктокеров. Хотя буквально несколько лет назад тех же лидеров можно было встретить рядом с маршами националистов.

Все забрать и перераспределить. Тут призыв к инстинктам - с демонстрацией красивых картинок, зачастую бездоказательно. Когда мы видим такое у других, сами не имея, возникает зависть. Одно дело, когда разрыв невелик, другое - показная гипертрофированность, сравнение масштабов. Это всегда вызовет большие эмоции. Эта проблема есть в любом обществе, но, схема «забрать и поделить» ни разу в истории успешно не сработала.

Против коррупции – значит против власти. Монополия на борьбу с коррупцией должна быть только у тех, кто дружит с Западом. Давняя, детская манипуляция: «Будь последовательным! Отвечай за слова!» Или просто «взять на слабо».

Стремление быть или казаться последовательным в своих действиях является врождённой особенностью человека. Любой ответственный человек - против коррупции. И вот ему предлагают быть в этом последовательным, стараясь взять монополию на эту борьбу. А как же правоохранительные органы, сажающие сотни коррупционеров?

«Возвращение обществу рычагов контроля за расходованием бюджета, сформированного за счет налоговых отчислений» (программа Навального, 2018 год). А кто из этих контролеров подал заявки на участие в работе общественных советов при органах государственной власти? Сколько предложений подали на конкурс Минфина «Бюджет для граждан» о прозрачности бюджетного процесса?

Мнимые ограничения. «Дать возможности муниципалитетам и субъектам федерации конкурировать за инвестиции и человеческие ресурсы». Сколько инвестиционных проектов в Россию привели оппозиционеры, обладающие такими широкими связями, что за рубежом их даже встречают президентские кортежи?

Все беды от порядка. В отношении правоохранительных органов предлагают лозунг «Децентрализация управления системой». Как может вестись правоохранительная работа в условиях огромной страны без централизованного учета, обмена данными, и т.п.?

Создание мифов вокруг себя и оппонентов, вместо содержательных программ. Для трансляции любых, даже самых фантастических идей используются инфоповоды, построенные на уже сформировавшихся эмоциях – зависть, ненависть, недоступность благ и т.п. Когда человек выводится на эмоцию – ему начинают рассказывать мифы, которые можно даже не подкреплять доказательством. Дальше слухи делают свое дело – мифы обрастают подробностями.

Идеология просителя и создание сопричастности – вместо предложения решения проблем общества манипулятор становится активным просителем на "все хорошее, против всего плохого". А, как подтверждают психологи, мы любим и защищаем тех, кто просил нас о помощи. Хотя, ходят слухи, основные транши тут приходят далеко не от простых граждан.

Правило взаимного обмена и помощи. Многие слышали как некоторые координаторы обещают компенсировать штрафы и расходы нарушителям. Давняя манипуляция бандитов и мошенников: "О вас могут позаботиться". В таком случае источник заботы вы воспринимаете уже более доверительно, желая ответить добром. Здесь и начинается взаимозависимость.

«Свои» и «чужие» - противопоставление толпы и полиции/чиновников. При этом забывают сказать, что это - сотни тысяч граждан, и мы живем в одной стране. Это ведь не гости. Но при позиционировании "свой-чужой" об таком не упоминается.

Монополизация правды. Наглядный пример с артистом Слепаковым, который выразил несогласие с нарушением законодательства митингующими несмотря на свои достаточно политические взгляды. В итоге - подвергся массовой травле в сети.

Это - введение в «спираль молчания», концепцию немецкого политолога Элизабет Ноэль-Нойман, сводится к тому, что люди могут разделять определенную точку зрения, но боятся в этом признаться, поскольку думают, что находятся в меньшинстве. Спираль молчания основана на страхе социальной изоляции и начинает работать в тот момент, когда кто-либо уверенно высказывает свою точку зрения на социально значимую тему. Несогласные с услышанным предпочитают хранить молчание и не высказываться, ведь убеждены, что находятся в меньшинстве и боятся изоляции.

Навязывание выбора, или изначально верное решение. В этом случае манипулятор задает вопрос таким образом, что не оставляет объекту манипуляций возможности принятия иного выбора, нежели тот, который озвучен манипулятором. Например, вы же готовы бороться против коррупции? В данном случае ключевое слово «бороться», тогда как изначально объект манипуляций, быть может, ничего делать и не собирался. Но ему не оставили права выбора.

«Все идут, значит это правильно». Перед митингами 23 января мы видели массу заявлений, что чуть ли не вся страна выходит, и почти к каждому политически активному гражданину постучались фейки-агитаторы в соцсетях. Основанный на стадном инстинкте, этот метод заключается в подражании поведению большинства - именно в нём кроется природа мейнстрима. Особенно эффективно, когда человек оказывается запутан большим количеством фактов - мозгу лень разбираться, он посмотрит на других. Аналогично, покупая технику, далеко не все вникают в характеристики или в вопросы соотношения цена/качество/безопасность и ориентируются на отзывы и рейтинги. Так и школьники со студентами вышли, не вникая в «программу оппозиции», которой заявлено и не было.

Каждый сам может сделать вывод о поддержке этих оппозиционеров. Но те, кто имеет конструктивную позицию – явно не поведут несовершеннолетних на мороз во время пандемии. И, конечно, будут не только обвинять, но и участвовать в деле – становиться волонтерами, участвовать в работе общественных советов, развивать тот же «Бюджет для граждан» – критиковать и предлагать там никто не мешает. Будут готовить законопроекты и предлагать их к внесению через депутатов – вряд ли кто-то откажется сделать хорошее дело и повысить свой рейтинг, поддержав полезные инициативы. Готовы ли те, кто выходят на улицы к такой работе? Именно - к работе?

Автор — член экспертного совета при комитетах ГД

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