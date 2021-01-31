В Башкирии легкомоторный самолет экстренно сел в поле из-за птицы

Легкомоторный самолет «Альфа» совершил вынужденную посадку в поле в пяти километрах севернее села Первушино в Кушнаренковском районе Башкирии. Об этом в воскресенье, 31 января сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в момент ЧП на борту самолета находился только пилот, который совершал любительский полет с аэродрома Первушино. К месту ЧП была направлена оперативная группа 22-го пожарно-спасательного отряда регионального управления ведомства.

«По прибытии на место установлено, что самолет совершил вынужденную посадку в результате попадания птицы в винт и последующей вибрации двигателя», — уточнили в МЧС.

В результате случившегося никто не пострадал. Самолет был отбуксирован в село Кувыково.

8 января на территории аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе Ленобласти при взлете самолет Piper столкнулся с другим легкомоторным воздушным судном — Cessna 150.

В результате ЧП Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. При крушении Piper погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.