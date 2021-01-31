В Петербурге опровергли применение полицией газа на несанкционированной акции

Сотрудники полиции не применяли газ и светошумовые гранаты во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в некоторых региональных СМИ публиковалась информация об использовании правоохранителями против граждан светошумовых гранат и перцового газа.

В этот же день оппозиционные СМИ сообщали, что в ходе несанкционированных акций было задержано более 3,3 тыс. человек. Больше всего людей задержано в Москве — свыше 900 человек.

Однако, по данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, по состоянию на 14:00 полиция задержала около 120 человек.

РЕН ТВ сообщал о задержании в Петербурге находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчины. Он кричал и нецензурно выражался возле Театра юного зрителя.

Также правоохранители Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа. Он не менее двух раз ударил правоохранителя кулаком по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.