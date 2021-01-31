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Сообщения о смерти участника незаконной акции оказались ложными

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Сообщения о смерти 51-летнего главы запрещенной в РФ секты Валерия Рудзинского оказались ложными. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает портал 78.ru.

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По словам самого Рудзинского, его самочувствие в порядке.

Ранее в Сети были опубликованы сведения, согласно которым мужчина якобы скончался в ходе несанкционированной акции. Уточнялось, что Рудзинский почувствовал себя плохо, и его внесли в автобус без сознания.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января и предупредило об ответственности за нарушения правопорядка — как административной, так и уголовной.

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