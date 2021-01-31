В Тольятти задержали толкнувшего в спину сотрудника полиции юношу

Житель Тольятти задержан в рамках расследования уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти на несанкционированной акции 23 января. Об этом в воскресенье, 31 января сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

В свою очередь, 21-летний юноша признался в содеянном. По его словам, он с разбегу толкнул сотрудника полиции в спину. Молодой человек принес извинения за свой поступок и заявил, что впредь не будет совершать подобных действий.

По данным следователей, инцидент произошел в Автозаводском районе города. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителей власти».

В городах России 23 января прошли несогласованные акции. При этом в них активно вовлекали несовершеннолетних. 21 января в Сети даже запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

27 января стало известно, что следователи возбудили 21 уголовное дело и проводят шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время несанкционированных акций