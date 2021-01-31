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Тигр тяжело ранил сотрудника зоопарка Кишинева в ходе кормления

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Тигр напал на сотрудника Кишиневского зоопарка во время кормления и нанес ему тяжелые раны. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в полиции столицы Молдавии.

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Стражи порядка начали проверку по факту произошедшего, пишет «РИА Новости».

Как уточнила пресс-секретарь одной из местных больниц Дорина Арсене, мужчина находится в тяжелом состоянии. Врачи проводят ему необходимые операции. После этого, по ее словам, пострадавшего переведут в отделение интенсивной терапии

Арсене отметила, что сотрудник зоопарка поступил в медучреждение с глубокой раной на шее, а также с многочисленными ранами на теле.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В октябре прошлого года в парке дикой природы в Шанхае несколько медведей растерзали сотрудника на глазах у посетителей. Сообщалось, что смотрителя зоопарка пытался спасти водитель экскаватора, который работал неподалеку от вольера.

Мужчина старался отогнать животных, однако медведи утащили тело смотрителя. В результате водителю пришлось прятаться в экскаваторе и ждать прибытия сотрудников полиции.

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