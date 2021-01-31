Жителя Тюмени подозревают в мошенничестве через сайты знакомств

В Тюмени установили личность подозреваемого в мошенничествах через сайты знакомств. Мужчина предлагал иногородним покупку билетов.

В полицию обратилась 20-летняя жительница Салехарда. Она рассказала, что познакомилась в интернете с мужчиной и вступила в переписку. Спустя неделю он пригласил потерпевшую в гости в Тюмень. Мужчина заявил, что может приобрести авиабилеты со скидкой. Он предложил девушке перевести на его счет 7,5 тыс. рублей. После перевода подозреваемый перестал выходить на связь. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 30-летний житель Тюмени. Он полностью признал свою вину. В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело.

Тюменец заключен под стражу.