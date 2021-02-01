Невеселые прогнозы, к сожалению, порой сбываются. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» в конце прошлого года в докладе, посвященном стратегии и технологии дискредитации будущих выборов, предупреждала о возможном росте протестной активности в 2021 году. Как и предполагалось, организаторы несогласованных акций попытались сыграть на настроениях пессимизма, тревожности, порожденных пандемией, спадом экономики и снижением доходов населения.

Общественники и журналисты, беседуя с выходившими на улицы, нередко слышали именно о наболевшем: ценах на продукты питания и лекарства, тарифах на коммунальные услуги, долгострое, заваленных снегом дорогах, очередях в поликлиниках. Кто-то потерял работу, бизнес. Людей волнуют насущные проблемы, зачастую игнорируемые муниципальными и региональным властями. Которые нередко сами живут на широкую ногу и воспринимают окружающих как надоедливых букашек. Достучаться до местных чиновников, рассказать о наболевшем на «прямых линиях» со столицей удается далеко не всем. Так и появляются чувства отчаяния и безысходности, которые используют матерые дяди, играющие в политику.

Однако, как показала вторая волна акций, протест заметно остыл, и количество участников снизилось в разы. Люди в массе своей отвернулись от зазывал. Почему? Всё же разум возобладал: кому захочется примерить на себя шкурку подопытного кролика, стать бесправным участником сомнительной массовки. Пандемия еще не закончилась, в некоторых регионах ситуация по-прежнему тревожная, но эти обстоятельства режиссеров протеста абсолютно не беспокоят. Известно даже, что «жестокая и беспощадная» полиция заботилась о людях больше: именно полицейские раздавали санитарные маски, поили чаем в мороз. Не забудем, что они же спасали потерявшихся в толпе детей и оказывали первую помощь тем, кто получал травмы в спровоцированной давке, испытывал проблемы со здоровьем.

Я, как правозащитник, вовсе не идеализирую наших силовиков. Есть немало жалоб на жесткие задержания, необоснованное применение силы, и наш долг — перепроверять эти обращения, наблюдать за условиями содержания задержанных. Но, конечно, никак нельзя согласиться с нападениями на самих полицейских, оскорблениями и призывами к расправе над ними. А кто-то и вовсе не собирался выражать протест мирно: 31 января полиция изымала у «несогласных» травматическое оружие, пиротехнику. Кому-то всё же удалось распылить в толпе газ. Но говорить о применении водометов и резиновых пуль, как это широко практикуется на Западе, у нас не приходится.

Неслучайно и региональные координаторы акций начинают шарахаться от провокационных «указивок» своего начальства. Координатор штаба Навального в Калининграде Александр Черников, покидая свой пост, признался: «Мы должны отдавать отчет, что этот митинг не согласован. Идти на митинг, нарушая закон, — это не в моих правилах, и я своим принципам верен. Тем более вести за собой людей, которые получат штрафы, административные аресты и, не дай бог, уголовные дела…». Его примеру последовали координаторы Нижегородской и Саратовской областей.

Далеко не все готовы мириться с использованием в качестве живого щита несовершеннолетних. Кто-то в эти дни не смог добраться до нужного места из-за введенных ограничений и перекрытий трасс. Магазины, заведения питания, транспорт понесли серьезные убытки. Не исключаю, что, как и в позапрошлом году, владельцы бизнеса и руководители муниципальных предприятий предъявят многомиллионные иски о возмещении ущерба к организаторам акций.

Отталкивает и агрессивность протестующих. Всем запомнилась позорная публичная расправа над человеком, посмевшим высказать свою — альтернативную точку зрения. Или травля Семена Слепакова за стихи, которые пришлись не по вкусу. Или осквернение памяти недавно ушедшего из жизни Василия Ланового, которому не могут простить активную гражданскую позицию, участие в шествиях «Бессмертного полка».

Одна из оппозиционных организаций, радеющая за чистоту избирательных процессов у нас, но не заметившая вопиющих нарушений на выборах в США, в своем недавнем заявлении проговорилась. Мол, проходящие акции имеют политическую подоплеку и тесно привязаны к предстоящим выборам в Государственную думу. И еще стоит подумать, признавать ли итоги этих выборов или же — читаем между строк — выводить граждан на улицы снова. Все эти посильные умозаключения означают, что организуемые акции являются репетицией, «пробой сил» в мобилизации граждан, столкновениях с полицией, а главное — подготовкой к осеннему политическому циклу. Не исключаю, что новая вспышка протестной активности произойдет и раньше, летом — в случаях, когда кому-то из оппозиционных кандидатов будет отказано в регистрации. Такое случается, если подписи не собрали, пакет документов неполный или информация о судимости либо зарубежных счетах старательно скрывается от избирательных комиссий. А кто-то и вовсе не собирается готовить документы — настрой тут исключительно на шум с последующим «разоблачением».

Только граждан наших уже не проведешь. Не хотят они идти за сомнительными массовиками-затейниками. Однако это обстоятельство не должно создавать благостные настроения у власти. Поводов для недовольства в обществе немало и только ограничениями и призывами ситуацию не исправить. Пора поворачиваться лицом к людям.

Автор — член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

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