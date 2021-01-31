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Кокляев рассказал о бое с Джиганом

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Тяжелоатлет Михаил Кокляев рассказал о бое с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном), состоявшемся в декабре 2020 года. Спарринг он охарактеризовал как битву «двух «качочков».

«С моей точки зрения, надо было посвободнее всё делать. А я пытался выцелить, вымерить, Дениске хлопнуть так по-братски, несильно, но чтобы голова зашаталась. Это называется синдром «качка» на ринге. Как только тебя начинают сильно бить, как только ты пытаешься выцелить и акцентировать удар, ты превращаешься в ежа. Твой свободный танец превращается в движения солдата Урфина Джюса, такого робота. Это нужно исключать, это опыт, это тренировки. В большей степени это опыт, потому что во время спарринга в зале мы можем показать чудеса, а выйдя на ринг… Как это показал бой с Александром Емельяненко, софиты, люди и прочее. После первого нокдауна нужно было остановиться, а вот это всё давление оно, наоборот, перекрывает. В тебя как будто другой человек вселяется, и ты начинаешь делать ошибки», — приводит его слова РЕН ТВ.

Импровизированный поединок по правилам бокса между Кокляевым и Джиганом прошел 9 декабря. В роли судьи выступил Максим Новоселов.

В настоящее время Кокляев готовится к боксерскому поединку с блогером Артемом Тарасовым. Этот бой состоится 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга, в котором примут участие профессиональные спортсмены и блогеры.

В соглавных боях встретятся боец Вячеслав Дацик, также известный по прозвищу Рыжий Тарзан, и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Эти поединки пройдут по правилам бокса.

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