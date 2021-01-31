Подъезды к центру Петербурга перекрыты в преддверии акции оппозиции

Правоохранители перекрыли движение транспорта в центре Петербурга. Закрыто движение по Невскому проспекту и ближайшим улицам, перекрыта Дворцовая площадь, закрыты ближайшие станции метро, сообщил в воскресенье, 31 января, комитет города по транспорту в своем Telegram-канале.

По данным чиновников, на работу общественного наземного транспорта повлияло усиление мер безопасности. Нельзя проехать по Дворцовой и Адмиралтейской набережным, набережной реки Мойки, а также по Гороховой, Малой Морской и Садовой улицам.

Как уточняет «Газета.ру», перекрыто движение на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах, изменены некоторые маршруты троллейбусов и автобусов.

Ограничения сохранятся до вечера воскресенья.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. В российской столице перекрыт центр, закрыто несколько станций метро. Во избежание провокаций правоохранители патрулируют улицы российских городов в усиленном режиме.