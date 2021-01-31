Мужчина попытался покончить с собой в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел на Большой Бронной улице. Один из правоохранителей обратил внимание на мужчину и попытался спасти его своим обмундированием. Также помощь пострадавшему поспешили оказать находившиеся вблизи люди.

«Предварительной причиной совершения поступка мужчиной стали личные имущественные отношения», — отметили на официальном сайте МВД.

Мужчину передали прибывшей бригаде врачей скорой помощи.

Как уточняет РЕН ТВ, одной из причин случившегося стали действия мошенников, жертвой которых стал пострадавший: злоумышленники пытались отобрать у него квартиру. Согласно другой версии, мужчина страдает психическим расстройством.