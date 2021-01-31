Злоумышленник попытался ранить сотрудника Росгвардии при задержании в Москве

В Москве недалеко от станции «Братиславская» Росгвардия задержала мужчину, который пытался ударить ножом одного из сотрудников ведомства. Об этом в воскресенье, 31 января, заявили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

«К сотрудникам Росгвардии обратился водитель снегоуборочной техники, который сообщил, что ему угрожает ножом неизвестный. Росгвардейцы немедленно приняли меры к задержанию злоумышленника», ― сообщили агентству.

Отмечается, что при задержании гражданин оказал сопротивление и попытался ударить ножом одного из сотрудников.

Отмечается, что задержанным оказался уроженец Грузии 1980 года рождения. В пресс-службе Росгвардии добавили, что его передали полиции для дальнейшего разбирательства.