Театры в центре Москвы не отменяли спектакли 31 января. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службах культурных учреждений в воскресенье, 31 января.

Так, по данным МХАТа имени Горького, постановки проходят в соответствии с расписанием.

«Зрители не возвращают билеты, переносят на другой день, но это единичные случаи. Некоторые зрители спрашивают, не отменили ли спектакли, потому что всё равно хотят приехать», — отметили представители театра.

Они подчеркнули, что граждане звонят с вопросами о том, как пройти в театр. При этом сотрудники добираются до здания без проблем, заключили во МХАТе имени Горького.

Спектакли в Большом театре также намерены провести по расписанию.

«Ни один спектакль, стоящий в афише 31 января, ни на одной из площадок Большого театра мы не отменяли. У нас есть уверенность, что наши сотрудники попадут на работу по предъявлении пропуска», — отметили в учреждении.

В Большом театре подчеркнули, что из-за закрытия ближайших станций метро гражданам приходится тратить больше времени, чтобы добраться пешком от соседних улиц, однако сотрудники выразили надежду на более спокойную обстановку в центре столицы к вечеру.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, по данным МВД, число участников в Москве составляет около 2 тыс. человек. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. При этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.

В российской столице перекрыт центр, закрыто несколько станций метро. Правоохранители патрулируют улицы Москвы в усиленном режиме.