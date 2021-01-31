Песков назвал речь Путина в Давосе попыткой докричаться до здравого смысла политиков

Речь президента России Владимира Путина на «давосской неделе» ― это попытка докричаться до здравого смысла других политиков. Об этом в воскресенье, 31 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», ― сказал он.

Представитель Кремля напомнил о речи российского лидера на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году, которую «восприняли в штыки» как некое выступление, исполненное конфронтации.

Песков также подчеркнул, что не может согласиться с мнением политологов, посчитавших выступление Путина на «давосской неделе» предостережением насчет давления на Россию, пишет «Газета.ru».

Кроме того, он добавил, что в своей речи глава государства четко сформулировал проблемы, с которыми всем странам предстоит столкнуться.

Также представитель Кремля во время этого интервью выразил сожаление в связи с тем, что Европа необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Россией.

По его мнению, большое количество вызовов, которые в настоящее время стоят перед странами, диктует необходимость развития диалога.

«Давосская неделя» прошла в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча была посвящена теме «Великая перезагрузка». Участие в дискуссии приняли главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.

Путин выступил на форуме в Давосе 27 января. В своей речи он обратил внимание на тяжело складывающуюся ситуацию в мире и предупредил о риске войны всех против всех. По словам российского лидера, пандемия коронавируса только усугубила имевшиеся до этого проблемы и обострила экономический упадок в мире.

Путин также предупредил о рисках потерять целые цивилизационные и культурные материки, призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы и выступил за сотрудничество со всеми странами мира.

По словам главы государства, Европа и РФ — абсолютные естественные партнеры в экономике и науке. Он отметил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня, так как это в интересах обеих сторон.