Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Песков назвал давосскую речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла
Мир
Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
Наука
Иммунитетное преимущество обнаружили у тяжело переболевших COVID-19
Общество
Метеоролог предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России
Общество
Смотрительница Музея Победы рассказала о замечании Путина
Спорт
Названа сумма зарплаты Месси в «Барселоне»
Мир
В Германии объяснили важность диалога с Россией
Мир
В ЛНР оценили заявления о «нежной украинизации» Донбасса
Общество
В России за сутки выявили 18 359 новых случаев COVID-19

Новоселов провел акробатическую тренировку перед боем с Вильдановым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов провел акробатическую тренировку в рамках подготовки к бою с бывшим игроком в американский футбол и участником силового экстрима Денисом Вильдановым. Поединок по правилам бокса состоится 20 февраля в рамках нового турнира «Короли ринга», в котором примут участие блогеры и профессиональные спортсмены.

Как сообщает РЕН ТВ, Новоселов в ходе тренировки стоял на голове, садился на шпагат, прыгал на скакалке и тренировал удары.

Ранее Вильданов сообщил, что перед боем с Новоселовым он скинул 32 кг. Спортсмен уверен, что одержать победу над противником ему поможет опыт в американском футболе: игра помогла ему стать стойким и выносливым, что может сыграть решающую роль на ринге.

Кроме Вильданова и Новоселова в главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также тяжелоатлет Михаил Кокляев и блогер, боец ММА Артем Тарасов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021