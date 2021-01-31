Новоселов провел акробатическую тренировку перед боем с Вильдановым

Российский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов провел акробатическую тренировку в рамках подготовки к бою с бывшим игроком в американский футбол и участником силового экстрима Денисом Вильдановым. Поединок по правилам бокса состоится 20 февраля в рамках нового турнира «Короли ринга», в котором примут участие блогеры и профессиональные спортсмены.

Как сообщает РЕН ТВ, Новоселов в ходе тренировки стоял на голове, садился на шпагат, прыгал на скакалке и тренировал удары.

Ранее Вильданов сообщил, что перед боем с Новоселовым он скинул 32 кг. Спортсмен уверен, что одержать победу над противником ему поможет опыт в американском футболе: игра помогла ему стать стойким и выносливым, что может сыграть решающую роль на ринге.

Кроме Вильданова и Новоселова в главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также тяжелоатлет Михаил Кокляев и блогер, боец ММА Артем Тарасов.