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В Чебоксарах задержан готовивший провокации на несогласованной акции мужчина

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Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике задержали молодого мужчину, готовившего провокации на несогласованной акции 31 января. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского главка полиции.

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Задержанному уроженцу Забайкальского края 21 год. «Молодой человек разместил в популярном мессенджере аудиозапись, где сообщал, что собирается координировать действия собравшихся и противодействовать законным требованиям сотрудников полиции», — отметили правоохранители.

Ранее мужчину привлекали к административной ответственности по ст. 20.3.1. КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Его доставили в полицию, где проводят следственные действия.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. В российской столице перекрыт центр, закрыто несколько станций метро. Патрулирование в мегаполисе ведется в усиленном режиме.

Ранее в воскресенье на площади трех вокзалов в Москве участники несогласованной акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. Некоторые из граждан вышли на проезжую часть возле площади трех вокзалов, перекрыв тем самым движение.

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