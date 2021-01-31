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Смотрительница Музея Победы рассказала о замечании Путина

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Смотрительница Музея Победы на Поклонной горе раскрыла, что ей шепотом сказал президент России Владимир Путин, когда посещал музей на этой неделе.

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По словам Елены Анисимовой, в реконструкции венского кафе в рамках одной из экспозиций было использовано приветствие Guten Abend! Bitte. Российский лидер заметил в нем неточность, так как, по его словам, приветствие звучит иначе. Именно об этом Путин и сказал женщине.

Анисимова, комментируя замечание президента, заявила, что обязательно выучит озвученный главой государства правильный вариант приветствия.

«Досконально всё узнаю и буду применять его в работе», — заявила она в эфире «России 1» в воскресенье, 31 января.

27 января российский лидер в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где посмотрел фрагменты новых художественных фильмов о Великой Отечественной войне.

Глава государства также осмотрел открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию «Подвиг народа» и дал старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград».

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