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Глава СПЧ отметил агрессивность участников несанкционированных акций

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Участники несанкционированных акций в России ведут себя избыточно агрессивно. Об этом в воскресенье, 31 января, заявил ТАСС глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

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«Степень агрессии избыточная. Я видел ролик, где молодой полицейский ― парень совсем молодой ― пытается раздавать протестующим маски как раз из соображений безопасности, из соображений эпидемии, предотвращения заражения. Как-то вокруг очень истерично кричат, толкают его, это вот неправильно, эта агрессия совершенно неуместна», ― сказал он агентству.

Фадеев подчеркнул, что полицейские пытаются предотвращать агрессию со стороны протестующих, и с сожалением отметил, что на стороне участников несанкционированных акций очень много «жестко настроенных» молодых людей. Также он добавил, что СПЧ внимательно следит за тем, что происходит на протестах.

«Что касается самого характера взаимодействия с полицией, тут рано еще о чем-то говорить, надо проанализировать, что будет происходить», ― указал он.

В свою очередь, председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что действия сотрудников полиции в ходе пресечения несанкционированной акции в Москве достаточно корректные.

По его словам, представители правоохранительных органов часами предупреждают людей через мегафон о незаконности мероприятия, а задерживают не «каких-то посторонних», а именно участников акции.

Ранее в этот день стало известно, что сотрудник правоохранительных органов пострадал во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что сослуживцы под руки увели пострадавшего с Исаакиевской площади. По предварительным данным, на правоохранителя напал один из участников акции.

31 января в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

Днем ранее пресс-служба ведомства указывала, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

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