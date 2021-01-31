В Совфеде РФ действия Фонда борьбы с коррупцией названы госизменой

В посольстве США в России ознакомились с просьбой Фонда борьбы с коррупцией, признанного в нашей стране иногентом, ввести санкции против ряда российских высокопоставленных лиц. В Совфеде РФ сравнили подобные призывы с изменой Родине, сообщает телеканал «Известия». Просьбу ФБК о вводе санкций назвали госизменой и в Общественной палате России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.