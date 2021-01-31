После боя с Чудиновым у Умара Садика образовался тромб в голове

Российский боксёр, чемпион мира по версии WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые возникли после боя у его предыдущего соперника из Великобритании Умара Садика

Чудинов напомнил, что после боя Садик сразу упал, но врачи вернули его в чувство.

«Потом он рядом со мной сидел на допинг-контроле и смотрел в потолок, тренер говорил ему: не засыпай. Потом они пошли в туалет, и тренер оттуда выбежал, закричал и начал скорую вызывать», — рассказал россиянин.

По его словам, в туалете британскому спортсмену стало плохо, он потерял сознание. В больнице, куда Садика сразу доставили, диагностировали тромб размером в девять мм, сказал россиянин в интервью News.ru.

В настоящее время со здоровьем у британского спортсмена все хорошо, он завершил карьеру в спорте и занимается модельным бизнесом.

Бой Чудинова и Садика состоялся 12 сентября 2020 года. В 12 раунде британец потерял сознание, бой остановили

20 февраля Федор Чудинов встретится на ринге с малавийским боксером Айзеком Чилембой. Накануне Чилемба заявил, что легко справится российским соперником. Противостояние станет главным событием турнира «Короли ринга».

В соглавных боях встретятся Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Эти поединки пройдут по правилам бокса.