Сотрудник ОМОНа пострадал на несанкционированной акции в Петербурге

Сотрудник правоохранительных органов пострадал во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. Сослуживцы под руки увели пострадавшего с Исаакиевской площади, сообщает в воскресенье, 31 января корреспондент «Известий».

Судя по кардам с места происшествия, правоохранитель мог серьезно пострадать.

Как стало известно, стража порядка ударил один из участников несанкционированной акции.

Также в воскресенье в участники несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального напали на сотрудников правоохранительных органов на Сенной площади в Петербурге. Протестующие толкали стражей порядка и забрасывали их снежками в попытке отбить задержанного.

Кроме того, в Москве на площади трех вокзалов участники несогласованной акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. Как стало известно, собравшиеся на площади попытались прорваться через правоохранителей, которые преградили им путь. После участники акции начали забрасывать силовиков снежкам и попытались пойти на силовиков стенкой. В это время кто-то в толпе распылили газ.

31 января в Петербурге, Москве и других городах России проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.

Так накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения. Днем ранее пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность — как административная, так и уголовная, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.