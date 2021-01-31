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Омская полиция задержала 62 участника несанкционированной акции

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Около 550 человек участвовали в несанкционированной акции в Омске, в их числе были и дети. Об этом сообщили в воскресенье , 31 января, в пресс-службе главного управления МВД РФ по Омской области.

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«В отделы полиции за нарушения были доставлены 62 гражданина», — уточнили в полиции.

Несогласованная акция в Омске завершилась к 14:40 по местному времени (11:40 мск), продлившись чуть более двух с половиной часов.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. В российской столице перекрыт центр, закрыты несколько станций метро. Улицы Москвы патрулируются в усиленном режиме.

Полиция разогнала собравшихся у СИЗО «Матросская тишина» сторонников блогера Алексея Навального, задержана его жена Юлия.

Государственные ведомства неоднократно предупреждали граждан о незаконности несогласованных шествий и митингов. За нарушение предусмотрена ответственность от административной вплоть до уголовной.

Кроме того, в ряде регионов, в том числе Омской области, действует режим повышенной готовности, предполагающий запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Так, на незаконных акциях 23 января уже были случаи, когда зараженные коронавирусом становились участниками этих мероприятий. Следственные органы возбудили несколько уголовных дел в том числе за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, хулиганство, применение насилия к правоохранителям и за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

21 января в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних, однако по итогу акций 23 января среди задержанных оказались дети.

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