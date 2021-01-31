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Песков рассказал о характере телефонного разговора Путина и Байдена

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Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена носил прагматичный характер. Об этом в воскресенье, 31 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, главы государств признали наличие разногласий, которые требуют обсуждения.

Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3
Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

«Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Также пресс-секретарь президента охарактеризовал разговор как «деловитый», отвечая на вопрос о наличии в диалоге сторон доброжелательности.

Ранее в этот же день Песков заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является успехом думающего человечества.

26 января Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

29 января Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года без дополнительных условий.

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