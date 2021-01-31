В Москве сотрудники ОМОНа помогли колясочнику подняться из перехода

В Москве сотрудники ОМОНа, наблюдающие за ситуацией на несанкционированных акциях в городе в воскресенье, 31 января, помогли колясочнику подняться из пешеходного перехода. Момент был запечатлен на видео и опубликован в Telegram-канале «РИА Новости».

На кадрах ролика видно, как правоохранители помогают мужчине с гипсом, передвигающемуся на коляске, подняться вверх по пандусу в подземном переходе.

Ранее в этот же день стало известно, что сотрудник ОМОНа в Москве помог девушке, почувствовавшей себя плохо. Он донес ее до автомобиля полиции, припаркованного в переулке, чтобы оказать медицинскую помощь.

Кроме того, правоохранители, стоявшие в оцеплении на одной из улиц столицы в районе метро «Красносельская», расступились, чтобы пожилая женщина смогла пройти к своему дому.

23 января в ходе несогласованных акций в столице сотрудники ОМОНа помогли прохожему мужчине найти его ребенка, потерявшегося в толпе на Пушкинской площади. Мужчина шел с двумя детьми в художественную школу. Его 9-летняя дочь отпустила руку и потерялась среди участников акции. Отец обратился за помощью к сотрудникам ОМОНа. Росгвардейцы передавали приметы девочки по мегафону. Спустя 40 минут потерявшегося ребенка нашли и передали отцу, который ожидал у автобуса Росгвардии.

В этот же день полицейские оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой одному из участников несанкционированного митинга в центре Красноярска, которому стало плохо во время мероприятия.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.

23 января в разных городах России также прошли несогласованные акции. Среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.