Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Песков назвал давосскую речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла
Мир
Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
Наука
Иммунитетное преимущество обнаружили у тяжело переболевших COVID-19
Общество
Метеоролог предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России
Общество
На пособия по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей
Спорт
Названа сумма зарплаты Месси в «Барселоне»
Общество
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
Мир
В ЛНР оценили заявления о «нежной украинизации» Донбасса
Общество
В России за сутки выявили 18 359 новых случаев COVID-19

В Москве сотрудники ОМОНа помогли колясочнику подняться из перехода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве сотрудники ОМОНа, наблюдающие за ситуацией на несанкционированных акциях в городе в воскресенье, 31 января, помогли колясочнику подняться из пешеходного перехода. Момент был запечатлен на видео и опубликован в Telegram-канале «РИА Новости».

На кадрах ролика видно, как правоохранители помогают мужчине с гипсом, передвигающемуся на коляске, подняться вверх по пандусу в подземном переходе.

Ранее в этот же день стало известно, что сотрудник ОМОНа в Москве помог девушке, почувствовавшей себя плохо. Он донес ее до автомобиля полиции, припаркованного в переулке, чтобы оказать медицинскую помощь.

Кроме того, правоохранители, стоявшие в оцеплении на одной из улиц столицы в районе метро «Красносельская», расступились, чтобы пожилая женщина смогла пройти к своему дому.

23 января в ходе несогласованных акций в столице сотрудники ОМОНа помогли прохожему мужчине найти его ребенка, потерявшегося в толпе на Пушкинской площади. Мужчина шел с двумя детьми в художественную школу. Его 9-летняя дочь отпустила руку и потерялась среди участников акции. Отец обратился за помощью к сотрудникам ОМОНа. Росгвардейцы передавали приметы девочки по мегафону. Спустя 40 минут потерявшегося ребенка нашли и передали отцу, который ожидал у автобуса Росгвардии.

В этот же день полицейские оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой одному из участников несанкционированного митинга в центре Красноярска, которому стало плохо во время мероприятия.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.

23 января в разных городах России также прошли несогласованные акции. Среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021