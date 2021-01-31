Юлию Навальную задержали на несанкционированной акции в Москве

Жена находящегося в СИЗО «Матросская тишина» блогера Алексея Навального Юлия задержана за участие в несанкционированной акции в Москве. Об этом сообщили 31 января корреспонденты «Известий».

Участницу несанкционированного шествия задержали на подходе к изолятору, где содержится ее муж. Задержание Юлии Навальной провели полицейские. Движение транспорта по улице Матросская Тишина перекрыто ГАИ из соображений безопасности.

Навальная была задержана и 23 января на Пушкинской площади в Москве. Ее посадили в автозак, доставили в отделение полиции, а после отпустили.

Около следственного изолятора «Матросская тишина» полиция начала задержания, подходы к зданию заблокированы силовиками. Протестующие двинулись к СИЗО, так как их вытеснили из центра российской столицы.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Также среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.