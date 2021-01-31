Участники несогласованной акции в Петербурге напали на правоохранителей

Участники несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального напали на сотрудников правоохранительных органов на Сенной площади в Санкт-Петербурге.

Протестующие толкали стражей порядка и забрасывали их снежками в попытке отбить задержанного.

Кроме того, РЕН ТВ сообщает о задержании мужчины, ударившего сотрудников Росгвардии во время незаконной акции. Нападавший попытался спрятаться в толпе, но в итоге все равно был пойман правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга в воскресенье, 31 января, перекрыто движение по нескольким улицам, в том числе по Невскому проспекту. Заблокированы Дворцовая и Адмиралтейская набережные, улицы Гороховая, Малая Морская, Садовая, а также набережные канала Грибоедова, реки Мойки и Фонтанки.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предостерегла детей от участия в несанкционированных акциях. Также она напомнила родителям детей об их ответственности, призвав их объяснить своим детям «циничность и противозаконность призывов». Митянина указала, что целями организаторов подобных мероприятий являются провокации, беспорядки и скандалы.

30 января МВД России также призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. Днем ранее пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность — как административная, так и уголовная, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.