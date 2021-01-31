Сотрудник ОМОНа в Москве помог почувствовавшей себя плохо девушке

В Москве девушке, почувствовавшей себя плохо, помог сотрудник ОМОНа. Видеролик с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как на одной из улиц Москвы девушка подошла к полицейским, те поддержали ее. Однако она едва не упала, сотрудник ОМОНа успел подхватить девушку.

На руках он донес ее до автомобиля полиции, припаркованного в переулке, чтобы оказать медицинскую помощь. Происходящее снимали на видео многочисленные очевидцы.

В российских городах 31 января прошли несанкционированные акции, в связи с чем для обеспечения безопасности было усилено патрулирование, а на улицы выведен ОМОН.

На площади трех вокзалов в Москве участники акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. При этом несколько человек вышли на проезжую часть дороги, перекрыв тем самым движение.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января и предупредило о возможной административной и уголовной ответственности за правонарушения.