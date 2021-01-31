В Санкт-Петербурге перекрыли Дворцовую площадь и несколько станций метро

В центре Петербурга в воскресенье, 31 января, перекрыли движение по Невскому проспекту и ближайшим улицам, Дворцовая площадь также перекрыта, закрыты ближайшие станции метро.

«Усиление мер общественной безопасности повлияло на работу общественного наземного транспорта»,— сообщили в городском комитете по транспорту в Telegram.

В частности, движение перекрыто по Невскому проспекту, Дворцовой и Адмиралтейской набережным, набережной реки Мойки, а также по Гороховой, Малой Морской и Садовой улицам. Ограничения сохранятся до вечера.

Ранее в воскресенье стало известно, что станция «Площадь Восстания» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда следуют без остановки. Кроме того, вестибюли «Адмиралтейской» и «Невского проспекта» были закрыты на выход по техническим причинам. Также закрыта станция «Чернышевская».

31 января в Петербурге, Москве и других российских городах проходят несанкционированные акции. Уже известно, что на Дальнем Востоке и на Камчатке они оказались малочисленными, на улицы вышли несколько десятков человек.

В Москве, по подсчетам властей, собрались около 300 человек. Правоохранители призывают собравшихся разойтись по домам, напоминая об ответственности за правонарушения и участие в незаконных акциях. Накануне МВД и Генпрокуратура вновь призвали граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января.