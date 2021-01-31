Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Песков назвал «давосскую» речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла
Мир
Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
Наука
Иммунитетное преимущество обнаружили у тяжело переболевших COVID-19
Общество
Метеоролог предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России
Общество
На пособия по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей
Мир
Два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
Общество
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
Мир
В ЛНР оценили заявления о «нежной украинизации» Донбасса
Общество
В России за сутки выявили 18 359 новых случаев COVID-19

В Санкт-Петербурге перекрыли Дворцовую площадь и несколько станций метро

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Петербурга в воскресенье, 31 января, перекрыли движение по Невскому проспекту и ближайшим улицам, Дворцовая площадь также перекрыта, закрыты ближайшие станции метро.

Кулаками не машут: студент-беглец и тиктокер будут ждать суда за решеткой
Повторное участие в несанкционированных акциях грозит лишением свободы на срок до пяти лет, предупреждают юристы

«Усиление мер общественной безопасности повлияло на работу общественного наземного транспорта»,— сообщили в городском комитете по транспорту в Telegram.

В частности, движение перекрыто по Невскому проспекту, Дворцовой и Адмиралтейской набережным, набережной реки Мойки, а также по Гороховой, Малой Морской и Садовой улицам. Ограничения сохранятся до вечера.

Ранее в воскресенье стало известно, что станция «Площадь Восстания» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда следуют без остановки. Кроме того, вестибюли «Адмиралтейской» и «Невского проспекта» были закрыты на выход по техническим причинам. Также закрыта станция «Чернышевская».

31 января в Петербурге, Москве и других российских городах проходят несанкционированные акции. Уже известно, что на Дальнем Востоке и на Камчатке они оказались малочисленными, на улицы вышли несколько десятков человек.

В Москве, по подсчетам властей, собрались около 300 человек. Правоохранители призывают собравшихся разойтись по домам, напоминая об ответственности за правонарушения и участие в незаконных акциях. Накануне МВД и Генпрокуратура вновь призвали граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021