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Oxxxymiron задержан на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге

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Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) задержан на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом 31 января сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее артиста заметили в толпе участников. Информацию о задержании Федорова на своей странице в Instagram подтвердил экс-организатор рэп-баттлов Ресторатор (Александр Тимарцев).

Подробности уточняются.

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Накануне, 30 января, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предостерегла детей от участия в несанкционированных акциях. Также она напомнила родителям детей об их ответственности, призвав их объяснить своим детям «циничность и противозаконность призывов». Митянина указала, что целью организаторов подобных мероприятий являются провокации, беспорядки и скандалы.

30 января МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. Днем ранее пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, как административная, так и уголовная, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

23 января в ряде российских городов также прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно призывали к участию в них несовершеннолетних. 21 января в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

В ГУ МВД по Петербургу сообщили, что после несанкционированных акций возбуждено пять уголовных дел по статьям о применении насилия к правоохранителям, о нарушении санитарных норм, о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних, а также о препятствовании движению транспортных средств и пешеходов в центре города.

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