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В Хабаровске и Владивостоке задержали участников несанкционированных акций

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Правоохранители в воскресенье, 31 января, задержали в Хабаровске и Владивостоке участников несанкционированных акций протеста. По данным полиции, в них приняли участие от 25 до 150 человек.

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На площадь имени Ленина в Хабаровске, по данным местных властей, вышли около 60 жителей. Всего задержаны 13 человек, рассказали в ГУМВД по региону.

Во Владивостоке митинг на центральной площади не состоялся, отмечает ТАСС со ссылкой на правительство Приморского края. Участники акции вышли на лед Спортивной гавани, где собралось около 150 человек. Были задержаны, по предварительной информации, около 100 человек.

На улицы Якутска, по официальным данным полиции, вышли 25 человек. «В территориальные отделы полиции были доставлены 14 граждан», — говорится на сайте полиции.

Накануне МВД России в очередной раз призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. По ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

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