В Петербурге начались обыски по делу о препятствовании движению 23 января

В Санкт-Петербурге полиция начала серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению пешеходов и автомобилей во время несанкционированных акций 23 января. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представитель ведомства уточнил, что 23 января с 9:30 утра до 17 часов неизвестные граждане препятствовали движению транспорта и пешеходов в центре Петербурга. Так, на Малой Морской улице группа людей создала угрозу безопасности граждан, так как на проезжей части своими действиями вынуждала автомобилистов применять опасные маневры, чтобы не наехать на пешеходов.

«31 января ранним утром одномоментно по 33 адресам — по 29 в Петербурге и четырем в (Ленинградской) области — сотрудники ГУ МВД России начали серию обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения)», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что в ходе обысков изъяты предметы, в том числе литература, свидетельствующие о противоправных действиях. В настоящий момент решается вопрос о привлечении нескольких человек в качестве подозреваемых по вышеуказанному делу.

В городах России 23 января прошли несогласованные акции. При этом в них активно вовлекали несовершеннолетних. 21 января в Сети даже запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

МВД предупреждало граждан о последствиях участия в незаконных акциях и нарушения правопорядка. В Москве и Санкт-Петербурге в итоге задержали несколько десятков человек, среди которых есть дети.

28 января стало известно, что после несанкционированных акций в Петербурге возбуждено пять уголовных дел по статьям о применении насилия к правоохранителям, о нарушении санитарных норм, о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних, а также о препятствовании движению транспортных средств и пешеходов в центре города.

Кроме того, 30 января правоохранители обнаружили в доме участника несанкционированной акции в Санкт-Петербурге наркотические вещества и оборудование для их производства.