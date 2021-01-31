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В ЛНР оценили заявления о «нежной украинизации» Донбасса
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В ЛНР оценили заявления о «нежной украинизации» Донбасса

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Заявления об украинизации Донбасса стали «заигрыванием с радикалами», заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

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По его словам, подобные слова не имеют практического значения для жителей Донбасса.

«Больше похоже на заигрывание с радикалами, для которых украинизация и навязывание своих стандартов и идеологии — главный приоритет, тешащий собственное самолюбие», — отметил политик.

Как он добавил, любые попытки навязать Донбассу украинизацию станут наступлением на право человека говорить на родном языке.

«Даже в довоенном Донбассе русскоязычными себя считали более 90% населения, сейчас этот процент больше, потому что сегодня для жителей ЛНР и ДНР украинский — это еще и язык агрессии, язык лжи и оголтелой пропаганды и злобы», — цитирует Мирошника «РИА Новости».

Накануне уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил об обязанности Киева создать условия для «нежной украинизации» Донбасса. Регион надо дерусифицировать, уверен он.

По его мнению, ряд жителей юго-востока Украины «русифицированные», а не русскоязычные. Кроме того, он выразил уверенность в том, что на неподконтрольных Киеву территориях жители тоже якобы общаются на украинском языке.

26 января украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что действие нового закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является геноцидом в отношении русскоязычного населения. Депутаты отметили, что выражающие желание говорить на русском языке люди подвергаются травле. Так, с кибербуллингом столкнулась и преподаватель педуниверситета имени Драгоманова Евгения Бильченко, разместившая в соцсетях пост с критикой насильственной украинизации сферы услуг.

При этом украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет Украину в клочья.

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