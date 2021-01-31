Посольство США в РФ ознакомилось с призывом ФБК ввести новые санкции

Американское посольство в России видело просьбу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список иностранных агентов) ввести санкции против ряда российских высокопоставленных лиц. Об этом сообщили в воскресенье, 31 января, в дипмиссии.

«Мы видели письмо онлайн и в СМИ», — цитирует сообщение посольства США «Интерфакс». Так в дипмиссии ответили на вопрос журналистов, ознакомилась ли американская сторона с обращением ФБК.

Накануне стало известно об обращении ФБК к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян. Приоритет отдавался восьми высокопоставленным кандидатурам.

Подписал письмо исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. Аналогичный запрос фонд намерен подать в Европейский союз и правительство Великобритании.

Как ранее в воскресенье заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, призыв ФБК к Вашингтону «попахивает» изменой Родине. При этом вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал просьбы ФБК к США о введении санкций унижением себя и своей страны.