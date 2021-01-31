В ряде городов восточной части России прошли несанкционированные акции

На востоке страны прошли малочисленные несанкционированные акции. По данным МВД, на улицы Хабаровска вышли 58 человек. За участие в несанкционированных акциях задержаны 13 граждан. А на улицы Владивостока, по данным местных властей, вышли около 60 человек. В Петропавловске-Камчатском на несанкционированную акцию собрались 30 участников. В полицию доставили девять человек, им грозят штрафы и обязательные работы, сообщает телеканал «Известия». В Якутии задержали 14 участников несанкционированной акции. Всего на улицы столицы региона вышли 25 человек.

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