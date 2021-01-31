Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва Starship компании SpaceX
Мир
Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
Спорт
Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу в матче против «Бостона»
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января
Общество
На пособия по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей
Мир
Два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
Общество
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
В России за сутки выявили 18 359 новых случаев COVID-19

В центре Санкт-Петербурга перекрыли движение на нескольких улицах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Санкт-Петербурга в воскресенье перекрыли движение по нескольким улицам, в том числе по Невскому проспекту. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» на 31 января.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

Согласно этим данным, также оказались перекрыты Дворцовая и Адмиралтейская набережные, улицы Гороховая, Малая Морская, Садовая, а также набережные канала Грибоедова, реки Мойки и Фонтанки. Отмечается, что ограничения движения в этих местах будет действовать до 23:59 мск.

Как сообщает телеканал 78, усиление мер безопасности повлияло на работу общественного наземного транспорта. С 8:30 движение по Невскому проспекту и прилегающим улицам запрещено.

Отмечается, что перекрыта Дворцовая площадь, а на Невском проспекте дежурят усиленные патрули правоохранителей.

Отмечается, что у арки Главного штаба расположены машины спецтехники, а вдоль проспекта у проезжей части выставлены временные ограждения, у которых дежурят силовики.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предостерегла детей от участия в несанкционированных акциях. Также она напомнила родителям детей об их ответственности, призвав их объяснить своим детям «циничность и противозаконность призывов». Митянина указала, что целью организаторов подобных мероприятий являются провокации, беспорядки и скандалы.

30 января МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. Днем ранее пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, как административная, так и уголовная, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

23 января в ряде российских городов также прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно призывали к участию в них несовершеннолетних. 21 января в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

В ГУ МВД по Петербургу сообщили, что после несанкционированных акций возбуждено пять уголовных дел по статьям о применении насилия к правоохранителям, о нарушении санитарных норм, о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних, а также о препятствовании движению транспортных средств и пешеходов в центре города.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021