В центре Санкт-Петербурга перекрыли движение на нескольких улицах

В центре Санкт-Петербурга в воскресенье перекрыли движение по нескольким улицам, в том числе по Невскому проспекту. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» на 31 января.

Согласно этим данным, также оказались перекрыты Дворцовая и Адмиралтейская набережные, улицы Гороховая, Малая Морская, Садовая, а также набережные канала Грибоедова, реки Мойки и Фонтанки. Отмечается, что ограничения движения в этих местах будет действовать до 23:59 мск.

Как сообщает телеканал 78, усиление мер безопасности повлияло на работу общественного наземного транспорта. С 8:30 движение по Невскому проспекту и прилегающим улицам запрещено.

Отмечается, что перекрыта Дворцовая площадь, а на Невском проспекте дежурят усиленные патрули правоохранителей.

Отмечается, что у арки Главного штаба расположены машины спецтехники, а вдоль проспекта у проезжей части выставлены временные ограждения, у которых дежурят силовики.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предостерегла детей от участия в несанкционированных акциях. Также она напомнила родителям детей об их ответственности, призвав их объяснить своим детям «циничность и противозаконность призывов». Митянина указала, что целью организаторов подобных мероприятий являются провокации, беспорядки и скандалы.

30 января МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. Днем ранее пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, как административная, так и уголовная, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

23 января в ряде российских городов также прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно призывали к участию в них несовершеннолетних. 21 января в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

В ГУ МВД по Петербургу сообщили, что после несанкционированных акций возбуждено пять уголовных дел по статьям о применении насилия к правоохранителям, о нарушении санитарных норм, о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних, а также о препятствовании движению транспортных средств и пешеходов в центре города.