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Парламентарии оценили призыв ФБК к США ввести санкции против россиян

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Призыв «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) к Вашингтону о введении санкций против ряда россиян «попахивает» изменой Родине. Об этом 31 января заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По его словам, действия фонда должны вызвать жесткую реакцию со стороны Генеральной прокуратуры и ФСБ.

«Это должно жестко пресекаться», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Говоря об инициативе ФКБ Джабаров добавил, что фонд — «прогнившая структура». По мнению парламентария, фонд своими действиями хочет вернуть россиян в события 1991 года.

Как добавил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, если есть претензии к властям, то нужно решать проблемы демократическим путем, а не выносить сор из избы.

«Просьбы ФБК к США о введении санкций против России — унижение себя и своей страны», — резюмировал политик.

Накануне стало известно об обращении фонда к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян. Приоритет отдавался восьми кандидатурам.

Подписал письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Аналогичный запрос ФБК намерен подать в Европейский Союз и правительство Великобритании.

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