Парламентарии оценили призыв ФБК к США ввести санкции против россиян

Призыв «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) к Вашингтону о введении санкций против ряда россиян «попахивает» изменой Родине. Об этом 31 января заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, действия фонда должны вызвать жесткую реакцию со стороны Генеральной прокуратуры и ФСБ.

«Это должно жестко пресекаться», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Говоря об инициативе ФКБ Джабаров добавил, что фонд — «прогнившая структура». По мнению парламентария, фонд своими действиями хочет вернуть россиян в события 1991 года.

Как добавил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, если есть претензии к властям, то нужно решать проблемы демократическим путем, а не выносить сор из избы.

«Просьбы ФБК к США о введении санкций против России — унижение себя и своей страны», — резюмировал политик.

Накануне стало известно об обращении фонда к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян. Приоритет отдавался восьми кандидатурам.

Подписал письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Аналогичный запрос ФБК намерен подать в Европейский Союз и правительство Великобритании.