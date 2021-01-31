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В минздраве ДНР заявили о получении российской вакцины от коронавируса

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В самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) доставлена российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом в воскресенье, 31 января, заявили Донецкому агентству новостей в пресс-службе местного минздрава.

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«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», ― сказали агентству.

Ожидается, что вакцинация начнется с понедельника, 1 февраля. По словам главы минздрава ДНР Александра Оприщенко, распределят препарат по 10 прививочным кабинетам.

Накануне министр рассказал, что в первую очередь «Спутником V» планируется прививать жителей, которые относятся к группе повышенного риска. Также подчеркивается, что препарат и вакцинация будут бесплатны.

29 января глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Киев не планирует проводить регистрацию российской вакцины от COVID-19. По его словам, украинские политики, которые говорят о возможности регистрации препарата, стремятся «поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации».

25 января депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич назвал позицию украинских властей по «Спутнику V» безответственной. Он напомнил, что российский препарат уже используется в ряде стран мира, в связи с чем осудил отказ Киева от «одной из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 31 января, на планете зарегистрировано свыше 103,1 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,2 млн человек, вылечились 74,8 млн. На Украине было выявлено более 1,2 млн заболевших, при этом 22,7 тыс. пациентов скончались, а еще 1 млн ― выздоровели.

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