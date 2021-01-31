На пособия по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей

Правительство России дополнительно направит более 68,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла», — говорится в сообщении на сайте правительства 31 января. Для поддержания сбалансированности принято решение о дополнительном финансировании.

Вопрос рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 января.

Также в воскресенье стало известно, что правительство выделило более 1,1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление у пациентов онкологии. Кроме того, более 18,3 млрд рублей будут распределены территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда медперсонала.

Ранее в этом месяце Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования. В ГД уточнили, что основанием для выплат по больничному является листок нетрудоспособности в форме электронного документа