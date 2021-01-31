Политолог назвал формальными несогласованные акции на Дальнем Востоке

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что несогласованные акции протеста, прошедшие в воскресенье, 31 января, на Дальнем Востоке, носят формальный характер.

В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что на улицы в основном вышли сотрудники правоохранительных органов и журналисты — «одни охраняют порядок, другие в поисках какого-то веселого или яркого материала».

«А вот непосредственно манифестантов, так называемых незаконных нарушителей порядка, (…) их единицы. Это просто для галочки, для географии, чтобы потом в каком-нибудь зарубежном СМИ написать о всероссийском характере мероприятия», — отметил Мартынов.

Политолог добавил, что основные силы организаторов протеста, вероятно, будут брошены на Москву и Санкт-Петербург.

«Хотя, как мне представляется, здесь кроме оплаченных актеров никого и не будет. В том смысле, что за неделю многие разобрались в том, что происходит, в очередной мошеннической спецоперации», — заключил он.

На 31 января в разных городах России запланированы очередные несанкционированные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального. На Дальнем Востоке прошедшие несогласованные мероприятия оказались малочисленными. Во Владивостоке на улицы вышли 60 человек, в Хабаровске — 58, в Якутске и Петропавловске-Камчатском — 25 и 30 человек соответственно.

Сам Навальный был арестован по возвращении в РФ из Германии, где он проходил лечение после якобы имевшего место отравления веществом «Новичок». Соответствующих доказательств представлено не было. В России блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. Его неоднократно предупреждали о том, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

В УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Кроме того, в конце декабря в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным Следственного комитета, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, были потрачены им на личные цели.