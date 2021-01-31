ГУМВД назвало численность несогласованной акции в Екатеринбурге

Около 2 тыс. человек в воскресенье, 31 января, собрались на несогласованную акцию протеста в Екатеринбурге. Об этом сообщили в ГУМВД по Свердловской области.

Участники акции собрались в парке возле Дворца молодежи в центре Екатеринбурга, колонна двинулась по направлению к Театру драмы. Правоохранительные органы в мегафон предупреждают участников о несогласованности акции и призывают соблюдать общественный порядок.

Согласно заявлению администрации города, задержаны 32 человека.

Накануне следователи возбудили уголовные дела в отношении двоих участников несанкционированной акции в Екатеринбурге, которая прошла 23 января. Фигуранты применили насилие в отношение полицейских.

На этой неделе Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

В МВД России напомнили об ответственности за участие в подобных акциях и по статье о массовых беспорядках и призвали не принимать участие в них 31 января.

Ранее, 31 января, также сообщалось, что в Новосибирске сотрудники полиции выдают медицинские маски тем участникам несогласованной акции, кто пришел без них. Как пишет портал vn.ru, правоохранители ведут себя вежливо, корректно и просят участников разойтись.

Незаконные акции уже завершились во Владивостоке, Хабаровске. На них вышло порядка 60 человек в каждом из городов.